Meer dan honderd doden in Duitsland door overstromingen

Er zijn in Duitsland meer dan honderd mensen om het leven gekomen door de overstromingen, melden Duitse media. In België zijn tot nu toe zeker vijftien doden te betreuren. Die aantallen zullen waarschijnlijk nog verder oplopen, omdat er nog vermisten zijn.

In het Duitse Erftstadt zijn huizen ingestort na een aardverschuiving. De hulpdiensten gaan ervan uit dat daarbij mensen om het leven zijn gekomen.

De VRT meldt dat in Maaseik de deelgemeente Heppeneert gevaar loopt. De kademuur die het Maaswater moet tegenhouden staat op springen. De muur werd in 1993 geplaatst na overstromingen.

Dit is Heppeneert maar al een uurtje geleden. pic.twitter.com/sDjoUpgSoN — King of the Supermarket (@VerslegersSam) July 16, 2021

Ook in Nederland is de overlast nog altijd groot. Volgens Rijkswaterstaat heeft de waterstand in de Maas bij Sint Pieter de hoogste stand bereikt sinds 1911, toen de metingen begonnen. Bij Roermond is een camping volledig onder water gelopen. Ook is een kudde koeien ingesloten door het water. 1Limburg meldt:

De dieren zwemmen vrijdagochtend onrustig op en neer, op zoek naar een droge plek. Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om gallowaykoeien. Maar het is nog onduidelijk of de brandweer de dieren kan redden, omdat ze mogelijk onbereikbaar zijn.

Foto: Rhein-Erft-Kreis