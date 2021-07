Meer dan vierhonderd bezoekers Ploegendienst-festival besmet met corona

Honderden bezoekers van het festival Ploegendienst in Breda zijn positief getest op het coronavirus. Dat meldt de Gelderlander. Hoewel de GGD West-Brabant zegt dat niet duidelijk waar de besmetting is opgelopen, hebben 424 besmette personen laten weten het festival te hebben bezocht. Ongeveer 70 procent van hen komt uit de regio.

Het festival werd afgelopen zaterdag en zondag gehouden en verwelkomde bijna twintigduizend bezoekers. Een deel van hen is na afloop naar de kroeg gegaan of heeft vooraf nog een feestje thuis gehad, aldus een GGD-woordvoerder die er ook op wijst dat het aantal besmettingen onder jongeren sowieso sterk is toegenomen: ‘We zien ook veel clusters door andere ontmoetingen. Festivals worden nu uitgelicht, maar ook op andere plaatsen was een heel sterke toename.’

De organisator van het festival zelf zegt ook dat niet direct met de beschuldigende vinger naar Ploegendienst gewezen moet worden: ‘Het land is letterlijk een week voor het festival opengegooid. Door de versoepelingen zijn de besmettingen opgelopen. In de stad loopt alles en iedereen door elkaar heen.’ Wel zegt hij dat tijdens een regenbui groepen mensen in poncho’s dicht op elkaar stonden te schuilen: ‘Staan er een paar met het virus tussen, dan gaat het natuurlijk hard.’

Het is het tweede festival dat afgelopen weekend gehouden werd, dat uiteindelijk een superspreading-event blijkt te zijn. Op het festival Verknipt in Utrecht zijn meer dan 900 bezoekers besmet geraakt. Bij beide festivals verwacht dat de GGD dat de besmettingscijfers de komende dagen nog kunnen oplopen.