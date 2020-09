Meer doden door coronavirus dan door HIV, malaria, griep en cholera

Voor wie nog denkt dat Covid-19 ‘een griepje’ is: in de afgelopen tien maanden heeft het nieuwe coronavirus meer doden veroorzaakt dan HIV, malaria, influenza, dysenterie, mazelen en cholera bij elkaar, schrijft The New York Times. Ook in het verkeer en door zelfdoding overlijden wereldwijd minder mensen dan door sars-cov-2.

Als landen niet massaal maatregelen hadden getroffen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, dan was het aantal dodelijke slachtoffers nog veel hoger geweest. Onderzoekers van Imperial College berekenden eerder dit jaar dat dankzij de Europese lockdowns zeker 3 miljoen levens zijn gered.

Maandag werd de mijlpaal van een miljoen officiële Covid-19-doden wereldwijd bereikt. In werkelijkheid zijn er vermoedelijk veel meer mensen aan het virus bezweken. Lang niet alle gevallen kunnen worden vastgesteld – een probleem dat aan het begin van de epidemie ook in veel ontwikkelde landen, zoals Nederland, speelde.