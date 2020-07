Meer plasticvervuiling door coronacrisis

De coronacrisis zorgt voor meer plasticvervuiling, waarschuwt de VN-organisatie Unctad. Niet alleen zijn we opeens veel meer mondkapjes en wegwerphandschoenen gaan gebruiken, we laten ook meer zaken bezorgen die zijn verpakt in plastic.

Unctad wijst op cijfers uit Singapore, waar de lockdown van acht weken ertoe leidde dat de bewoners van de stadsstaat veel meer eten en andere boodschappen online bestelden. Het gevolg was dat de hoeveelheid weggegooid plastic verpakkingsmateriaal met 1470 ton toenam.

“Plasticvervuiling was voor de corona-uitbraak al een van de grootste bedreigingen voor onze planeet”, aldus Pamela Coke-Hamilton van de VN-organisatie. “De plotselinge toename in het dagelijks gebruik van sommige producten verergert dat alleen maar.”

Unctad dringt er bij overheden op aan om op zoek te gaan naar alternatieven voor plastic. “De lijst met niet-giftige, biologisch afbreekbare of gemakkelijk te recyclen materialen die plastic kunnen vervangen, bevat tal van bekende materialen, zoals glas, keramiek, natuurlijke vezels, papier, karton, rijstschil, natuurlijk rubber en dierlijke eiwitten”, schrijft Unctad.

De organisatie wijst er bovendien op dat veel van deze alternatieven kunnen worden geleverd door ontwikkelingslanden.