Meerderheid millennials bang voor nucleaire oorlog

Bijna de helft van de millennials gelooft dat er binnen tien jaar een nucleaire aanval zal worden gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC). Aan de enquête deden 16.000 jongvolwassenen uit 16 verschillende landen mee. De helft van deze jongeren heeft een gewapend conflict meegemaakt.

Ongeveer 54 procent van de deelnemers (geboren tussen 1980 en 1996) denkt een Derde Wereldoorlog mee te zullen maken. Van de geïnterviewden vindt 84 procent het gebruik van kernwapens onacceptabel, en 54 procent wenst een verbod op deze wapens.

Millennials and youth make up the bulk of fighters in armed conflicts today and in the future.

It is vital that we stand up for the basic values underpinning the rules of war. They are critical for our own and humanity’s future. https://t.co/PVv8MFomFv

— ICRC at the UN in NY 🗽 (@ICRC_NYC) January 16, 2020