Meeste nieuwe sterrenrestaurants scoren slecht op dierenwelzijn

De acht Nederlandse restaurants die eerder deze maand voor het eerst een Michelin-ster kregen, bekommeren zich over het algemeen maar weinig om dierenwelzijn. Dat blijkt uit een analyse van DierenwelzijnsCheck.

Zes van de acht restaurants scoren een onvoldoende. Alleen Eden uit Valkenswaard en het Amsterdamse Graphite houden bij de samenstelling van hun menu’s genoeg rekening met dierenwelzijn om een voldoende te krijgen, stelt DierenwelzijnsCheck.

Opvallend is dat zij in verhouding meer vegetarische en veganistische gerechten aanbieden en geen eendenlever en kalfsvlees op het menu hebben staan. Eden gebruikt uitsluitend varkensvlees van de Varkenshoederij uit Mechelen, één van de vijfsterren varkensboeren van Varkens in Nood.