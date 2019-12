Meisje vindt noodkreet van dwangarbeider op kerstkaart

Een 6-jarige scholiere uit Londen die een pakje kerstkaarten voor het goede doel opende, las tot haar verbijstering op een van de kaarten een met de hand geschreven noodkreet: “Wij zijn buitenlandse dwangarbeiders in de Shanghai Qinqpu gevangenis in China. We worden gedwongen te werken. Help ons alsjeblieft en waarschuw mensenrechtenorganisaties.” Het bericht verzocht de lezer contact op te nemen met Peter Humphrey, een voormalig journalist die bijna twee jaar gevangen zat in de bewuste gevangenis. De vader van het meisje zocht daarop contact met Humphrey, die met het verhaal naar de Sunday Times stapte.

De ex-journalist nam contact op met ex-gevangenen die bevestigden dat buitenlandse gedetineerden al langer kerstpaketten inpakten voor de bewuste Britse supermarktketen Tesco. Het bedrijf reageerde geschokt en heeft onmiddellijk de relatie geschorst met de fabriek waar de kerstpakketten worden vervaardigd. Tesco zegt dat bij een recente controle niet bleek dat er sprake was van de inzet van dwangarbeiders.

In het verleden zijn vaker boodschappen van gevangenen uit China opgedoken in producten. In 2014 trof een klant van Primark in een broek een boodschap aan van een gevangene die schreef dat ze 15 uur per dag moeten werken en eten krijgen “dat niet eens aan honden of varkens gegeven zou worden”.

De dwangarbeid-praktijken worden bevestigd door Amnesty International. Humphrey vertelde dat hij gedurende zijn gevangenschap bij tijd en wijlen geboeid werd en in een metalen kooi gestopt.