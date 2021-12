Mensen met allergieën hebben minder kans op corona

Mensen met allergische aandoeningen, waaronder hooikoorts, astma of eczeem, hebben een verkleinde kans besmet te raken met het coronavirus. Dat ontdekten onderzoekers van de Queen Mary universiteit in Londen. De resultaten zijn gepubliceerd in het medisch-wetenschappelijke tijdschrift Thorax.

Voor het onderzoek werden tussen 1 mei 2020 en 5 februari 2021 in totaal 16.081 volwassenen gemonitord. Daarbij werd onder meer gekeken naar leeftijd, lengte, gewicht, eetgewoonten, medicatie en vaccinatie. Ook werden demografische en sociaaleconomische factoren meegewogen. Gedurende de onderzoeksperiode testte zo’n 3 procent, 446 deelnemers, positief op het virus.

Wat bleek: de deelnemers met zogeheten atopische aandoeningen, zoals eczeem of dermatitis, maar ook allergieën als hooikoorts of rhinitis, hadden 23 procent minder kans op een covid-infectie. Astmapatiënten liepen zelfs 38 procent minder kans op besmetting. Tot grote verrassing van de onderzoekers hadden ook oudere mannelijke patiënten met onderliggende aandoeningen, geen verhoogde kans op een besmetting. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat Britten van Aziatische afkomst vaker besmet raakten. Ook de grootte van het huishouden weegt zwaar: voor elke 0,5 persoon extra per slaapkamer, gaat het risico op een besmetting met een factor 1,26 omhoog.

Waarom allergieën voor een verminderde kans op besmetting lijken te zorgen, is niet duidelijk. Daarvoor is meer onderzoek nodig. De onderzoekers maakten nog een andere belangrijke aantekening bij hun resultaten: het onderzoek werd uitgevoerd voor de Delta- en Omikron-varianten hun intrede deden en dus is niet bekend wat het effect van allergieën op deze mutaties is.