Merkel doet het gewoon: ode aan de kunst

‘Duitsland is een land van cultuur en we zijn trots op ons uitgebreide aanbod in het hele land: op de musea, de theaters, de operahuizen, de literatuurclubs en nog veel meer.’ Dat was de boodschap waarmee de Duitse bondskanselier Angela Merkel zaterdag een toespraak opende waarin ze meer steun toezegde aan de culturele sector om de klappen van de coronacrisis op te vangen.

Met de toespraak reageert Merkel op eerdere kritiek zoals geuit door de Federale Vereniging voor Beeldende Kunst. Die vond dat de steun aan de culturele sector tekortschoot en dat de wel beschikbaar gestelde hulp slechts mondjesmaat zijn weg vond naar de kunstenaars. Ook Duitse filmmakers riepen onlangs in een gezamenlijke brief de regering van Angela Merkel meer te doen om de sector overeind te houden.

Die oproepen waren niet aan dovemansoren gericht. Merkel benadrukte in haar toespraak dat de culturele sector van een land iets zegt over de nationale identiteit en dat de coronacrisis voor ‘een diepe wond’ heeft gezorgd binnen die sector en het gemeenschappelijke culturele leven. ‘Vooral de vele artiesten zijn getroffen’, erkende Merkel. Daarom beloofde ze dat de Duitse regering kunstenaars ‘zo goed als maar kan’ zal helpen door middel van een nieuw steunpakket, ‘maar ook door te benadrukken hoe belangrijk jullie voor ons zijn’. Volgens de bondskanselier wordt er hard gewerkt aan oplossingen om culturele instellingen weer te openen zonder de volksgezondheid in gevaar te brengen. Tot die tijd staat voor Duitsland het redden van de culturele sector hoog op de prioriteitenlijst, aldus Merkel.