Merkel: Duitsland moet 10.000 mensen ophalen uit Afghanistan

Duitsland moet 10.000 mensen uit Afghanistan in veiligheid brengen. Dat heeft Angela Merkel maandag tegen partijgenoten gezegd. Het gaat om zo’n 2.500 Afghanen die voor Duitsland hebben gewerkt, en om mensenrechtenactivisten en anderen die gevaar lopen.

De Duitse bondskanselier rekent erop dat het aantal vluchtelingen uit Afghanistan flink zal stijgen, nu de Taliban het land hebben overgenomen. Duitsland moet daarom steun aanbieden aan landen in de regio, vindt ze. “We moeten alles doen om die landen te helpen om de vluchtelingen op te vangen.”

Merkel leeft mee met de Afghanen die de dupe worden van het nieuwe extremistische regime. “Voor de Afghanen die hebben gewerkt aan vrijheid en vooruitgang, en in het bijzonder voor de vrouwen, zijn dit bittere gebeurtenissen.”

Duitsland is niet het enige land dat veel Afghaanse vluchtelingen opvangt. Canada maakte al voor het weekend bekend 20.000 Afghanen te zullen evacueren. Het gaat daarbij om mensenrechtenactivisten, journalisten, vrouwelijke leiders en LHBTI’ers.

Het Nederlandse kabinet stelde zich vorige week nog op het standpunt dat Afghanen die hebben geholpen bij militaire missies geen asiel kunnen krijgen, omdat dat tot een “niet-beheersbare toename” van asielaanvragen zou leiden. Inmiddels zegt Mark Rutte dat Nederland wel “alles op alles” zet om mensen “die onze bescherming verdienen” te evacueren.

De vraag is of de Nederlandse hulp op tijd komt. Afghaanse bewakers die Nederlandse soldaten in 2006 nog beschermden tijdens de zogeheten cartoonrellen, klopten vorige week tevergeefs aan bij de Nederlandse ambassade. Ook een tolk die de ambassade om hulp vroeg, kreeg een week lang geen antwoord omdat zijn mail in de spamfolder terecht was gekomen.

Bekijk hieronder de getuigenis van een voormalige Nederlandse tolk die in de buurt van het vliegveld in Kabul is en om hulp vraagt.

Former Dutch tolk is stuck right before the airport. This situation is terrible he says and asks for help from the embassy. For him and his wife and children. #Kabul #Afghanistan. pic.twitter.com/MTTWxgoxNv

— Devi Boerema (@DeviBoerema) August 16, 2021