Merkel gruwt van woord vluchtelingencrisis: ‘Vluchteling is mens, geen crisis’

Angela Merkel neemt het woord ‘vluchtelingencrisis’ om principiële redenen niet in de mond. “Een vluchteling was voor mij geen crisis, maar een mens”, zegt de Duitse bondskanselier in een afscheidsinterview met de Zwitserse Sonntagszeitung.

Angela Merkel, in a valedictory interview with ⁦@SZ⁩ today, on why she doesn’t use the word “refugee crisis”: “I avoid the word as a matter of principle, because to me a refugee was not a crisis but a human being” pic.twitter.com/OAI4IJWvZn — Philip Oltermann (@philipoltermann) October 23, 2021

Door de burgeroorlog in Syrië nam het aantal vluchtelingen naar Europa in 2015 flink toe. Bijna een miljoen mensen deden dat jaar een asielaanvraag in Duitsland. Met de woorden “Wir schaffen das” verzette Merkel zich tegen de gedachte dat Duitsland de komst van de Syrische vluchtelingen niet zou kunnen bolwerken.

Een jaar later speelde Merkel een belangrijke rol in de vluchtelingendeal tussen de EU en de Turkse president en mensenrechtenschender Recep Tayyip Erdogan. Sindsdien heeft Turkije 3,7 miljoen Syrische vluchtelingen opgevangen. Ook verblijven er honderdduizenden vluchtelingen uit landen als Afghanistan in het land.

Een week geleden ging Merkel nog langs bij Erdogan om te praten over EU-steun voor de opvang van Afghanen. Erdogan voelt er echter weinig voor om nog meer vluchtelingen te huisvesten.