Merkel: honderden vluchtelingenkinderen én hun ouders uit Lesbos welkom

Bondskanselier Angela Merkel is bereid om honderden kinderen uit Lesbos over te brengen naar Duitsland om ze te laten ontsnappen aan de erbarmelijke omstandigheden op het eiland. De kinderen zouden eventueel hun ouders mee mogen nemen waardoor het totale aantal op te nemen vluchtelingen in de duizenden kan lopen. Dat bericht de Duitse krant Bild. Merkel heeft het voorstel gedaan in een vergadering van haar partij CDU. Het eenmalige gebaar is noodzakelijk zo zou Merkel gezegd hebben. “Het is een menselijke tragedie. De toestand daar is ons onwaardig.”

Merkel krijgt steun uit onverwachte hoek. De Beierse premier Markus Söder, die getipt wordt als opvolger van Merkel, heeft verklaard dat Duitsland veel meer vluchtelingen uit Lesbos moet opnemen. Dat is opmerkelijk want Söder heeft zich in 2015 tegenstander betoond van het ‘wir schaffen das’ van de bondskanselier waarmee ze het land openstelde voor de vluchtelingen. Volgens Söder is er nu sprake van een “persoonlijke christelijke plicht om te helpen in zo’n noodsituatie”.

Daar blijft het niet bij. Mede op aandringen van Merkel, die europeanisering van het kamp op Lesbos voorstaat, wil de Europese Unie zich direct gaan bemoeien met de opvang van vluchtelingen in Griekenland. De Unie wil een belangrijke rol spelen bij de bouw van een nieuw kamp op Lesbos en dat daarna beheren. Het voorstel komt nadat er veel kritiek is geuit op de afwachtende houding van de Unie ten opzichte van de humanitaire ramp op het eiland en de afschuwelijke omstandigheden waar de vluchtelingen in verkeren op Europees grondgebied.

Griekenland juicht een dergelijk initiatief toe. Premier Kyriakos Mitsotakis heef al eerder voorgesteld dat het kamp door zijn land en de EU gezamenlijk beheerd moet gaan worden. Margaritis Schinas, vicevoorzitter van de Europese Commissie, staat volgens haar woordvoerder “open voor dat idee”. Volgens de woordvoerder moet het mogelijk zijn snel tot uitvoering over te gaan omdat er al langer over gesproken is.

Een ander voorstel uit de koker van Merkel is dat de Europese Unie zelf de asielprocedures ter hand neemt. Dat zou afhandeling van de aanvragen moeten versnellen en daarmee voorkomen dat aanvragers maanden- of jarenlang in kampen en opvangcentra moeten verblijven in afwachting van een ambtelijke beslissing over hun lot.

De brand in kamp Moria en het drama dat er op volgde hebben in veel Europese landen tot een publiek debat geleid en kritiek op het regeringsbeleid. In Nederland, waar de deels christelijke regeringscoalitie zich amper bereid toont de helpende hand naar de getroffen vluchtelingen uit te steken, komen particuliere initiatieven op gang. De stichting We Gaan Ze Halen wil een vliegtuig naar Lesbos sturen: ‘Naast (medische) noodhulp is er maar één ding nodig: een luchtbrug van Lesbos naar opvangplekken in Europa. Dus daar beginnen wij alvast maar aan. Hoe meer steun, hoe groter het Nederlandse vliegtuig,’ aldus de organisatie. Wie de luchtbrug wil ondersteunen kan à raison van 250 euro een vliegtuigstoel reserveren. Volgens We Gaan Ze Halen zijn er al 100 stoelen gefinancierd.