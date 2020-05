Merkel peinst er niet over voor Trump naar G7-top in Washington te reizen

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft een uitnodiging van de Amerikaanse president Donald Trump om naar Washington te komen afgeslagen. Trump wil in de Amerikaanse hoofdstad een G7-top houden om zo aan de bevolking duidelijk te maken dat het ‘normale leven’ weer terugkeert, ondanks de coronacrisis.

Voor Merkel is het gevaar dat het virus vormt reden af te zien van de reis. “Op dit moment, gezien de gehele situatie rond de pandemie, kan ze niet instemmen met persoonlijk deelname aan de conferentie waarvoor ze naar Washington moet reizen,” aldus haar woordvoerder tegen Politico. Eerder deze week zou, volgens een door Politico geciteerde anonieme Amerikaanse overheidsbron, Merkel een verhitte telefonische discussie met Trump hebben gevoerd over onder meer de NAVO, de Nordstream 2 gaspijplijn en de verhoudingen met China.

De G7-top zou oorspronkelijk in maart plaatsvinden maar werd door Trump uitgesteld vanwege de coronacrisis. Aanvankelijk wilde hij er een video-conferentie van maken maar in mei liet hij via Twitter weten dat de top ingezet zou kunnen worden als middel om ‘aan iedereen’ te laten zien dat alles ‘weer normaal was’. De top zou eind juni moeten plaatsvinden. Volgens Merkel is het nog veel te vroeg voor zo’n bijeenkomst. Eerder had ze ook al bezwaar tegen een Europese top. Merkel stelt dat dergelijke bijeenkomsten op z’n vroegst pas in juli gehouden kunnen worden.

“We zullen de wereldleiders hier beschermen, net zoals we de Witte Huis-medewerkers beschermen,” verklaart een woordvoerder van de Amerikaanse regering. Trump zou woest zijn over de weigering van Merkel en belde met de Franse president Emmanuel Macron om zijn beklag te doen. In een verslag staat dat beide presidenten het belang benadrukken van de persoonlijke aanwezigheid op de top, zonder dat er een datum wordt genoemd.

Volgens waarnemers is Trump er kien op de wereldleiders naar Washington te halen om dat te kunnen gebruiken in zijn verkiezingscampagne. Er zou amper sprake zijn van een inhoudelijke voorbereiding van de top, in tegenstelling tot wat gebruikelijk is. Andere Europese leiders zouden ook van deelname afzien als Merkel verstek laat gaan. Vanaf juli is Duitsland voorzitter van de Europese Unie.

From July onwards, Germany will hold the EU presidency. Chancellor Angela Merkel has received criticism throughout the years for her lack of vision for the European Union. The scenario might be different this time. pic.twitter.com/gSXYe8Y8xM — DW News (@dwnews) May 29, 2020

cc-foto: GovernmentZA