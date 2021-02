Merkel: ‘Vaccineren tegen corona gaat nog vele jaren noodzakelijk zijn’

Geen video? Klik hier.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel voorziet dat de vaccinaties tegen corona nog vele jaren nodig zullen blijven. Dat verklaarde ze na afloop (in deze video vanaf 01:26:00) van een top met deelstaatleiders en de farmaceutische industrie. “Net als bij het griepvaccin moet je steeds opnieuw vaccineren tegen nieuwe mutaties van het virus.” Merkel verzekerde dat voor het einde van de zomer alle Duitsers gevaccineerd zullen zijn. Die belofte deed ze al eerder maar het was onduidelijk of de problemen rond levering van de vaccins roet in het eten zouden gooien.

De Duitse farmaciereus Bayer maakte maandag bekend dat de productiecapaciteit van het CureVac vaccin wordt uitgebreid met het oog op mogelijke nieuwe mutaties. Ondertussen vroeg de minister van Volksgezondheid Jens Spahn burgers hun verwachtingen op korte termijn te temperen. Duitsland zal de komende weken met een tekort aan vaccins kampen en dat pas in het tweede kwartaal kunnen oplossen, aldus Deutsche Welle.

