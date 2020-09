Merkel waarschuwt: ‘Let op taalgebruik. Want taal is voorloper van het handelen’

Op 4 december kiest het CDU van Angela Merkel een opvolger voor partijleider Annegret Kramp-Karrenbauer. De winnaar wordt naar alle waarschijnlijkheid ook de CDU-kandidaat om in september 2021 bij de federale parlementsverkiezingen Merkel zelf op te volgen. Dat diegene een helse klus te wachten staat om in de voetsporen van Mutti Merkel te treden, werd afgelopen weekend nog maar eens duidelijk.

Tijdens de Dag van de Konrad-Adenauer-Stichting vond een discussie plaats tussen Merkel en oud-voorzitter van de Europese Raad en oud-premier van Polen Donald Tusk. Het thema was dertig jaar Duitse eenheid en eenheid in Europa. Het gesprek tussen de twee staatslieden ging onder meer over migratiepolitiek in de Europese Unie.

Merkel prees de verschillen tussen verschillende mensen en bevolkingsgroepen en het belang om compromissen te sluiten. Behalve over fundamentele zaken als bijvoorbeeld mensenrechten. En Merkel sprak daarbij nog waarschuwende woorden:

Let op taalgebruik. Want taal is voorloper van het handelen. Eens de taal de verkeerde kant is opgegaan, gaat ook het handelen zeer snel de verkeerde kant op. En dan is ook het geweld niet meer veraf. Zorgzaam omgaan met taal is door de digitalisering en de sociale media niet bepaald eenvoudiger geworden. Toch moet men net daarom ook zeer voorzichtig omgaan met woorden.