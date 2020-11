Merkel wil alle Europese skigebieden laten sluiten

De Duitse bondskanselier Angela Merkel wil dat het tot in ieder geval half januari onmogelijk wordt om in Europa op skivakantie te gaan. Daartoe moeten alle skicentra in de Europese Unie gesloten worden. De Duitse leider acht die draconische maatregel noodzakelijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat schrijft het Belgische magazine Knack:

‘Het skiseizoen komt eraan’, zei Merkel aan parlementsleden in Berlijn. Ze benadrukte daarbij dat alle niet-essentiële reizen en contacten vermeden moeten worden, nu Duitsland en vele andere Europese landen moeite hebben om de tweede coronagolf te bedwingen. ‘We zullen een stemming proberen te krijgen over het sluiten van alle skigebieden. Jammer genoeg, als je de verklaringen hoort vanuit Oostenrijk, lijkt het er niet op dat dat makkelijk zal gaan. Maar we zullen het opnieuw proberen’, zei Merkel.

In tal van landen wordt al het advies gegeven om af te zien van wintersportvakanties maar dan gaat het meestal om adviezen. Merkel wil het ook echt onmogelijk maken. Dit jaar verspreidde het coronavirus zich vanuit de skigebieden naar de rest van het continent. Zo raakten onder meer carnavalsvierders in Noord-Brabant besmet.

De Italiaanse premier Giuseppe Conte is ook voorstander van een Europees verbod. “Als Italië zou besluiten alle eigen skiliften buiten werking te stellen, zonder steun van Frankrijk, Oostenrijk en de andere landen, dan zouden Italiaanse toeristen het risico nemen om naar het buitenland te gaan en de besmetting mogelijk daarvandaan mee naar huis brengen.”

Oostenrijk peinst vooralsnog niet over het afgelasten van de wintersport. “Als dat is wat de EU wil, dan zullen ze er ook voor moeten betalen,” verklaarde de Oostenrijkse minister van Financiën. Hij schat dat sluiting van de skigebieden zo’n 2 miljard euro gaat kosten aan inkomstenderving.

De Franse premier oogstte donderdag spot omdat hij voorstelde de skigebieden open te laten maar wel alle skiliften en openbare voorzieningen in de gebieden af te sluiten. Volgens de premier kunnen de toeristen zo wel frisse lucht binnen krijgen. Het voorstel wordt door critici vergeleken met het heropenen van de zwembaden, maar dan zonder water. Frankrijk neemt de komende dagen een definitief besluit.

#COVID19 #Noel

Ouvrir les stations de #Ski sans les remontées mécaniques c'est comme si on ouvrait les piscines sans mettre l'eau 🤣

Il est formidable le 🎅 #Castex #Castex11h — laurence putih (@laurenceputih) November 26, 2020

Zwitserland, dat geen EU-lid is, houdt de skigebieden gewoon open al gelden er wel coronamaatregelen als bijvoorbeeld een mondkapjesplicht. De toeristenindustrie daar hoopt juist op een massale toestroom van toeristen uit Europese landen omdat de eis aan reizigers uit die landen om in quarantaine te gaan net is opgeheven. Volgens een woordvoerder is skiën in Zwitserland veilig en volgt het land de juiste koers. Hij wijst er op dat het afgelopen zomer ook niet is gelukt om tot gezamenlijke Europees beleid te komen voor het heropenen van de ski-gebieden. “Dus we gaan ervan uit dat het nu ook niet succesvol zal zijn.” Duitsland zou de eigen burgers wel kunnen verbieden naar Zwitserland af te reizen maar dat stuit ook op praktische bezwaren.

Ook in Spanje werken de skigebieden aan heropening. Volgens hen is skiën veilig omdat het in de open lucht plaatsvindt in de ski’s vanzelf voor anderhalve meter onderlinge afstand zorgen.

cc-foto: Jernej Furman