Met corona besmette radioloog werkt gewoon door, collega’s voelen zich onveilig

Een radioloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch is besmet met corona, maar werkt desondanks gewoon door. Hoewel zijn collega’s laten weten zich onveilig te voelen, is het doorwerken van de man volgens een woordvoerder van het ziekenhuis te verdedigen. De besmette radioloog zou ‘onmisbaar voor de continuïteit van de zorg’ zijn.

Bij de man werd afgelopen woensdag een besmetting vastgesteld, waarna hij alsnog is gaan werken. Bezorgde collega’s hebben hun onvrede kenbaar gemaakt bij leidinggevenden, maar die lieten op hun beurt weten ‘dat het besmettingsrisico heel laag is’. Collega’s laten tegenover het Eindhovens Dagblad weten het ‘bizar’ te vinden dat het JBZ rechtstreeks tegen de RIVM-richtlijn ingaat die voorschrijft dat besmette personen tien dagen in quarantaine gaan. Een aantal van hen zegt zich ernstige zorgen te maken omdat ook zij familieleden hebben met een zwakke gezondheid.

De woordvoerder van het JBZ zegt dat het ziekenhuis zeker ‘niet lichtzinnig’ met de situatie omgaat, ‘maar ons beleid is dat als iemand onmisbaar is voor de continuïteit van de zorg, hij of zij onder strikte voorwaarden mag komen werken. Dat betekent dat iemand een medisch mond-neusmasker draagt en 1,5 meter afstand houdt.’ Volgens de woordvoerder moeten er afspraken met patiënten worden afgezegd als de radioloog in quarantaine gaat en is het niet nodig dat mensen zich onveilig voelen omdat de ‘virusload onder een bepaald niveau’ is.