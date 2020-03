Een Australische huisarts heeft nog zeker zeventig patiënten behandeld, terwijl hij zelf besmet was met het coronavirus. De arts uit Melbourne liep het virus waarschijnlijk op in de Verenigde Staten. Het instituut voor Volksgezondheid van deelstaat Victoria probeert naarstig in contact te komen met de patiënten van de arts.

Vooralsnog is de arts het elfde geval van coronabesmetting in de deelstaat. Volgens de minister van Volksgezondheid Jenny Mikakos had de man dit kunnen weten, aangezien hij symptomen van het virus vertoonde. ‘Ik ben werkelijk met stomheid geslagen dat een arts met griepverschijnselen gewoon is gaan werken,’ aldus Mikakos.

De minister laat weten dat de arts in de VS aan boord van een binnenlandse vlucht van Denver naar San Francisco ziek werd en een loopneus kreeg. Vervolgens vloog hij van San Francisco naar Melbourne. Twee dagen later was hij weer aanwezig in zijn praktijk waar hij de gehele week patiënten behandelde. De kliniek is inmiddels gesloten. Alle patiënten hebben inmiddels bericht gekregen via telefoon, sms of e-mail. Twee patiënten die in een verzorgingstehuis wonen zijn in quarantaine geplaatst. Ook met de andere passagiers aan boord van het vliegtuig wordt contact gezocht. De inspectie voor de gezondheidszorg overweegt stappen tegen de arts.

Bron: The Guardian / cc-foto: hamiltonpaviana