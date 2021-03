Meulenhoff werkt voor vertaling Amanda Gorman samen met Wilde Haren

Uitgeverij Meulenhoff gaat voor de vertaling van Amanda Gorman’s dichtbundel samenwerken met de jonge Rotterdamse uitgeverij Wilde Haren, die is opgericht om bij te dragen aan een betere weerspiegeling van de multiculturele samenleving in kinderboeken.

“We hebben een enorme kans laten liggen om in Nederland en België een podium te bieden aan een jonge en zwarte vrouw om dit werk te vertalen”, schrijft uitgeverij Meulenhoff in een persbericht waarin ze ook hun waardering uitspreken voor Janice Deul, de journalist en curator die in een opiniestuk kritiek uitte op de keuze voor Marieke Lucas Rijneveld als vertaler van de poëzie van Amanda Gorman en daarmee een maatschappelijk debat losmaakte.

Na het losbreken van het debat gaf Marieke Lucas Rijneveld, die overigens met instemming van de Amerikaanse uitgever aan de vertaling zou beginnen, de opdracht terug. De auteur reageerde later op het debat met een gedicht dat gelijktijdig in verschillende Europese kranten werd gepubliceerd.

De oprichters van Wilde Haren, D’Avellone van Dijk en Loulou Drinkwaard, startten hun uitgeverij in 2020. In een interview met RBM Media van deze maand leggen ze hun beweegredenen uit:

Als kind misten wij rolmodellen van kleur in de boeken die wij lazen. In prentenboeken stonden meisjes met ons uiterlijk niet in de schijnwerpers, behalve als het verhaal gestoeld was op een vooroordeel. Zoals mooie prentenboeken over Afrika, deze lazen wij graag, maar onszelf konden we niet terugvinden in de wereld waarin wij opgroeiden. Als we er nu op terugkijken was alleen zwarte piet, in het bedrijf zeggen wij blackface piet, het enige personage dat op ons leek waar we in de klas over lazen. Nu zijn we volwassen en we zijn mensenrechtenactivisten in hart en nieren, daarom waren wij ook aanwezig bij het BLM-protest op de Erasmusbrug. Hier werd nog eens pijnlijk duidelijk hoeveel behoefte er is aan gelijkwaardigheid en gelijkheid in de Nederlandse samenleving. Vanuit onze liefde voor het geschreven woord en vormgeving, besloten wij een bedrijf op te richten dat bijdraagt aan de juiste weerspiegeling van de multiculturele samenleving in kinderboeken.