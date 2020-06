Mexicaanse katholieken ontduiken verbod op kerkdiensten

Duizenden Mexicaanse katholieken wonen in het geniep kerkdiensten bij, schrijft The Guardian. Deelnemers worden via sms’jes of berichten op sociale media op de hoogte gebracht van de bijeenkomsten. “Elke donderdag is er een geheime bijeenkomst voor dertig of veertig mensen”, vertelt een ingewijde over de kerk die zijn moeder bezoekt.

Begin maart verbood de Mexicaanse overheid alle religieuze bijeenkomsten, maar dat weerhoudt gelovigen er niet van om clandestiene diensten te bezoeken. In mei trof de politie bij een inval in een kerk twintig bejaarde vrouwen aan die zaten te bidden.

Kerkbezoek is niet zonder risico: aangenomen wordt dat het gezang in een gesloten ruimte ertoe leidt dat het coronavirus zich makkelijker kan verspreiden. Vorige maand raakten in Frankfurt nog veertig mensen besmet na kerkbezoek.

cc-foto: Rebeca Cruz Galvan