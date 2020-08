Michael Moore waarschuwt: Trump gaat weer winnen

Michael Moore, die vier jaar geleden voorspelde dat Donald Trump ging winnen (toen dat door vrijwel iedereen voor onmogelijk werd gehouden), slaat opnieuw alarm. Hij vreest zelfgenoegzaamheid onder burgers die denken dat de presidentsverkiezingen al een gelopen race zijn, schrijft hij op Facebook.

“Ben je klaar voor een overwinning van Trump? Ben je er mentaal op voorbereid dat Trump je opnieuw te slim af is. Vind je je eigen zekere overtuiging dat Trump nooit kan winnen geruststellend? Ben je tevreden met het vertrouwen dat je in de Democraten stelt om dat voor elkaar te krijgen?”

Het enthousiasme onder de 60 miljoen Trump-stemmers is buitengewoon groot, constateert Moore. Voor Biden daarentegen lopen de Democratische kiezers aanzienlijk minder warm. De befaamde regisseur van politieke documentaires als Bowling for Columbine en Where to invade next? wijst er op dat Biden weliswaar aan kop gaat in de peilingen maar dat Trump aan het inlopen is in cruciale staten. In Moore’s eigen staat Michigan had Biden een grote voorsprong maar die is inmiddels tot een magere 4 punten geslonken. En tot ontzetting van Moore heeft Biden geen bezoek aan Michigan gepland. Dat doet denken aan Hillary Clinton die in 2016 in een aantal cruciale staten verstek liet gaan omdat ze dacht daar sowieso te winnen.

Trump verslaan kun je niet aan de kandidaat Biden overlaten maar moeten de burgers zelf doen, legt hij uit in een oproep tot massale mobilisatie van stemmers.

“Ik waarschuw jullie bijna 10 weken van tevoren. (…) Laat het niet over aan de Democraten om van Trump af te komen. JIJ moet van Trump af komen. WIJ moeten de komende 67 dagen iedere dag wakker worden en er voor zorgen dat ieder van ons honderd anderen naar de stembus krijgt.”

De regisseur heeft een eigen podcastserie, grotendeels gewijd aan de verkiezingen.

