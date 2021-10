Microplastics aangetroffen in bloedbaan koeien en varkens

Microplastics zijn inmiddels zo’n plaag, dat ze zelfs zijn teruggevonden in het bloed van koeien en varkens. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Eerder was wel al vastgesteld dat dieren tijdens het eten microplastics in hun maag krijgen, maar nog niet eerder werden de deeltjes ook aangetroffen in de bloedbaan. Dat meldt het AD.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Heather Leslie van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Donderdag presenteerde ze haar resultaten. Uit eerdere onderzoeken naar microplastics in dieren kwam al naar voren dat bestaande klachten verergeren. In hoeverre dat ook voor mensen geldt, is nog niet duidelijk. Vorig jaar werden ook in de placenta’s van ongeboren mensenbaby’s microplastics aangetroffen. Dat dit niet bevorderlijk is voor de gezondheid, lijkt evident. Het lichaam is niet in staat de plastics af te breken, wat bij een hoge concentratie kan leiden tot chronische ontstekingen en daaruit voortkomende ziektes.

In het geval van de plastics in het bloed van de koeien en varkens lijkt vooralsnog dat gevaar niet te bestaan, in elk geval voor de mens als het gaat om consumptie van de dieren. Hoe de plastics in de bloedbaan terecht is gekomen, moet nog blijken.