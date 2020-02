Milaan sluit scholen een week vanwege coronavirus

In het noorden van Italië worden maatregelen genomen om een COVID-19-uitbraak in te dammen. Zo worden verscheidene voetbalwedstrijden afgelast, gaat de carnavalsviering in Venetië niet door en sluit Milaan de scholen een week. Ook zijn verscheidene gemeenten geïsoleerd, omdat daar de meeste infecties zijn. In de afgesloten plaatsen wonen 50.000 mensen.

🇮🇹 #CoronaVirus De ⚽ potjes van Inter, Atalanta en Verona gaan niet door #voetbal. Besmette dorpen in lock-down. En wellicht blijven alle scholen in miljoenenstad Milaan morgen ook dicht. pic.twitter.com/bBaAFMlzVm — Pietro Brazzà 🇳🇱 🇮🇹 (@BrazzaPietro) February 23, 2020

Het aantal geregistreerde besmettingen in Italië is de afgelopen dagen omhooggeschoten: van drie op donderdag tot 115 nu, meldt de NOS.

Door de snelle stijging van het aantal besmettingen is Italië ineens te vinden op de vierde plek van landen met de meeste corona-gevallen. In China zijn er ruim 77.000 besmettingen geregistreerd, gevolgd door Zuid-Korea (zo’n 600), Japan met 135 en nu dus Italië.

Ook in Iran nemen de zorgen over COVID-19 toe. Er zijn daar inmiddels vijf mensen overleden. Onder meer een districtsburgemeester in de hoofdstad Teheran is met het virus besmet. Op sociale media wijzen Iraniërs erop dat de betreffende districtsburgemeester, Mojtaba Rahmanzadeh, de minister van Buitenlandse Zaken Mohammad-Javad Zarif vrijdag nog omhelsde. Pikant: Zarif had daarna nog een ontmoeting met zijn Nederlandse ambtsgenoot Stef Blok.

cc-foto: jonathang1995