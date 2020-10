Militaire dienstplicht vanaf nu ook voor meisjes

Alle jongeren die in 2003 geboren zijn krijgen deze week een brief van het ministerie van Defensie dat ze staan ingeschreven voor de militaire dienstplicht. Vanaf dit jaar geldt dat niet alleen voor jongens, maar ook voor meisjes. De dienstplicht zelf blijft overigens gewoon opgeschort.

Dat nu ook meisjes, zo’n honderdduizend zeventienjarigen, worden opgeroepen is het gevolg van een wetswijziging die oud-minister Hennis in 2016 aankondigde in de week van het twintigjarig jubileum van de opschorting van de dienstplicht. Dat was naar aanleiding van een daartoe ingediende motie van PvdA en D66 die vonden dat de dienstplicht achterbleef op de gelijke behandeling van man en vrouw. In 2018 stemde een Kamermeerderheid in met de wijziging.

Sinds 1997 ontvangen zeventienjarigen weliswaar een brief, maar hoeven niet naar de keuring. Met de Koude Oorlog ruim in het verleden is de taak van de krijgsmacht verschoven naar crisisbeheersingsoperaties, uitgevoerd door professionele militairen. Maar, zo geeft de huidige minister van Defensie Ank Bijleveld (CDA) de meisjes nu mee: “We weten niet wat er in de toekomst kan gebeuren. Als de veiligheid van ons land ooit weer ernstig bedreigd wordt, kan het nodig zijn dat de dienstplichtigen wel het leger in moeten.”

Bron: NOS