De rijkste man van Groot-Brittannië en fanatie Brexit-aanjager James Dyson, heeft afgelopen jaar 3,7 miljoen pond (ruim 4 miljoen euro) aan landbouwsubsidie van de EU ontvangen. Hij is daarmee de grootste particuliere ontvanger van deze EU-bijdrage in het Verenigd Koninkrijk. In totaal streek hij sinds de Brexit-stemming in 2016 ruim 9,5 miljoen euro aan landbouwsubsidie op.

Dyson, uitvinder van de stofzuiger met dezelfde naam, was van meet af aan een van de meest vurige pro-Brexiteers. En volgens velen een van de meest hypocriete, want kort na de winst van het Brexit-kamp, kondigde hij aan zijn miljardenbedrijf naar Singapore te verhuizen. In Groot-Brittannië zelf bezit hij ruim 35.000 hectare grond, meer dan de koningin. Dat wordt grotendeels gebruikt als landbouwgrond, verzameld onder de bedrijfsnaam Beeswax Dyson. Daarmee harkte de miljardair vorig jaar 3,2 miljoen euro op aan directe EU-subsidie en kreeg hij daarnaast nog zo’n 835.000 euro uit een Europees ontwikkelingsfonds voor boeren.

De Europese Unie betaalt jaarlijks ruim 3 miljard euro aan landbouwsubsidies aan Groot-Brittannië. De rijkste 10 procent van de landeigenaren ontvangt meer dan de helft daarvan. De grote hoeveelheid land in het bezit van Dyson wordt door sommigen gezien als een manier van belastingontwijking. In Groot-Brittannië hoeft over landbouwgrond geen erfbelasting betaald te worden, waardoor hij de 35.000 hectare kosteloos aan zijn erfgenamen kan schenken.

Bron: Daily Mirror