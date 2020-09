Miljardairs profiteren van pandemie

Terwijl de coronapandemie tientallen miljoenen mensen in de financiële onzekerheid heeft gestort, hebben de rijken der aarde hun vermogens alleen maar zien toenemen. Uit onderzoek van de denktank Institute for Policy Studies blijkt dat de 643 Amerikaanse miljardairs 29 procent rijker zijn geworden sinds half maart, toen wereldwijd de lockdowns van kracht werden. Hun totale vermogen steeg van 2,95 naar 3,8 biljard dollar.

Amazon-ceo Jeff Bezos, die toch al de rijkste persoon ter wereld was, profiteerde het meest. Sinds het begin van de crisis nam zijn vermogen met 73,2 miljard toe, waardoor hij nu 186,2 miljard dollar bezit. Die vermogensgroei is te danken aan de stijgende aandelenkoers van Amazon. Omdat veel mensen thuis werken en winkels mijden, bestellen ze meer bij het online warenhuis.

Jeff Bezos could give every Amazon employee $105,000 and still be as rich as he was before the pandemic.

If that doesn't convince you we need a wealth tax, I'm not sure what will.

— Robert Reich (@RBReich) September 15, 2020