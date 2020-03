Miljoenen thuistesten voor coronavirus in Verenigd Koninkrijk

Vanaf volgende week kunnen Britten gebruikmaken van een thuistest waarmee ze kunnen bepalen of ze besmet zijn (geweest) met het nieuwe coronavirus. Dat vertelde Sharon Peacock, directeur bij de volksgezondheidsdienst Public Health England, woensdag aan Lagerhuisleden.

Met behulp van een druppel bloed is binnen een kwartier vast te stellen of er sprake is van een infectie, schrijft The Guardian. De test kijkt onder meer of er antilichamen in het bloed zitten die al vroeg bij een besmetting met het virus zichtbaar worden.

De Britse overheid heeft 3,5 miljoen testen aangeschaft, en is van plan er nog miljoenen te bestellen. Voor het product volgende week op de markt komt, moeten wetenschappers de test deze week nog wel valideren, aldus Peacock. Volgens haar hebben ook andere Europese landen de test besteld.