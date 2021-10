Miljonairsdochter Engelhorn wil dat haar vermogen wordt wegbelast

Geen video? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.

De 29-jarige miljonairsdochter Marlene Engelhorn is het gezicht van een groep van meer dan vijftig jonge Duitstalige erfgenamen die hun rijkdom eerlijker willen verdelen. Hun actiegroep Tax Me Now pleit voor hogere belastingen voor de rijken.

Engelhorn werd kwaad toen ze hoorde hoeveel geld ze zou erven. Ze vindt dat ze het geld niet verdient. “Ik kom toevallig uit de juiste familie. Wat een prestatie”, vertelde ze zondag bij Buitenhof. Dat de belasting op arbeid veel hoger is dan die op vermogen zit haar niet lekker. Werkenden doen tenminste nog iets voor hun geld. Dat kun je van rijke erfgenamen niet zeggen.

De 29-jarige die verwacht tientallen miljoenen te krijgen, vindt het niet eerlijk dat de rijken nu dankzij allerhande trucs nauwelijks belasting hoeven te betalen. “Niemand komt er onderuit om belasting te betalen, tenzij je heel rijk bent.”

Filantropie, zoals van Bill Gates, ziet ze niet zitten. Als het geld naar de overheid gaat, kan immers iedereen meebeslissen over de besteding van het geld. “De kern is dat de overheid democratisch is. Iedereen heeft een stem.”