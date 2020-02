Minder straf voor handlanger Stone na ingreep president Trump

Roger Stone, een van de drijvende krachten achter de verkiezing van Donald Trump, is door de rechtbank in Washington veroordeeld tot 40 maanden celstraf. Dat is aanzienlijk minder dan justitie aanvankelijk voor ogen had, namelijk een straf van tussen de zeven en negen jaar. President Trump gaf de minister van Justitie opdracht die eis te herzien, een handeling die alle principes van de rechtstaat tart. Vier aanklagers stapten op.

NRC schrijft:

Stone, een spil in de vermoedelijke banden tussen Rusland en Trump, is schuldig bevonden aan liegen tegen het Congres, belemmering van de rechtsgang en bedreiging van een getuige.

De president reageerde afwijzend op het vonnis.

“They say Roger Stone lied to Congress.” @CNN OH, I see, but so did Comey (and he also leaked classified information, for which almost everyone, other than Crooked Hillary Clinton, goes to jail for a long time), and so did Andy McCabe, who also lied to the FBI! FAIRNESS?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2020