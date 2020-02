Minder sympathie voor boeren door militante Farmers Defence Force (FDF)

De actiegroep van boze boeren Farmers Defence Force (FDF), die naar verluidt nauwe banden heeft met Forum voor Democratie, zorgt ervoor dat de boeren minder publieke steun krijgen. Vier regionale omroepen in Drenthe, Friesland, Groningen en Overijssel lieten de meningen peilen onder 1238 inwoners.

Een kwart van de ondervraagden steunt de woensdag te houden protestactie van de boeren in Den Haag niet, 14 procent noemt de eigen houding neutraal en bijna 9 procent heeft geen mening. 52 procent steunt de komende protestactie van de boeren. RTV Drenthe meldt:

Opvallend is dat bijna een derde (32,2%) van de respondenten aangeeft minder steun te geven aan de boeren door harde uitspraken van boerenorganisatie Farmers Defence Force (FDF). De organisatie sprak eerder dreigend ‘Een ieder die de sector nu verraadt, zal dat weten’. In een eerder debat in de Provinciale Staten van Noord-Brabant werd de behandeling van boeren met de situatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog vergeleken.

Los van de protestactie krijgen de boeren nog steeds veel sympathie. 63 procent vindt het over het algemeen goed dat boeren protesteren. Een kwart is van mening dat er nu wel voldoende is geprotesteerd door de boeren.

Foto: Joop