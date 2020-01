Minder vlees eten is het nieuwe normaal

Vleesvervangers worden steeds populairder. De vegakroketten, -gehaktballen en -hamburgers groeien zo snel in populariteit dat er een run is ontstaan op de daarvoor gebruikte plantaardige grondstoffen.

Ruim de helft van de Nederlanders eet drie dagen per week vegetarisch volgens het Voedingscentrum. Met vleesvervangende producten als hamburgers, kip en gehakt, spelen voedselproducenten slim op deze groep in. Ondanks de flinke groei is de markt voor vleesvervangers in vergelijking met de vleesmarkt nog klein. Gemiddeld gaf een huishouden volgens de ABN AMRO in 2018 zo’n 13 euro uit aan vleesvervangers. Voor bewerkt vlees geven Nederlanders gemiddeld 224 euro uit. De bank verwacht dat de vega-industrie dit jaar in Nederland zal groeien met 10 procent. Zakenbank Barclays vermoedt dat de wereldwijde markt voor vleesvervangers over tien jaar tien keer zo groot zal zijn.

In vleesvervangers zitten eiwitten die uit soja, erwten of granen worden gehaald. Omdat maar weinig bedrijven de juiste installaties hebben om plantaardige eiwitten te scheiden, loopt de markt daarvoor tegen zijn grenzen aan, zeggen betrokken producenten in het Financieele Dagblad. Fabrikanten en chemiebedrijven voorzien daarom prijsstijgingen van grondstoffen.

Volgens Jaap Korteweg, oprichter van De Vegetarische Slager, zijn er inderdaad tekorten maar zijn die slechts incidenteel. Prijsstijgingen in de supermarkt verwacht hij voorlopig niet, laat Korteweg weten aan de NOS. De gestegen vraag naar vleesvervangers zou volgens hem juist tot een overschot aan grondstoffen kunnen leiden. “Simpelweg omdat er voor de productie van plantaardig vlees slechts de helft of minder bonen en granen nodig zijn dan als veevoer bij de productie van vlees.” Hij voegt daar aan toe dat: “Ruim 70 procent van de landbouwgrond wordt wereldwijd gebruikt voor de productie van vlees”, stelt hij. “Als we volledig zouden overschakelen op plantaardig vlees en zuivel hebben we minder dan de helft van die grond nodig.”