‘Minder ziek door mondkapjes en andere maatregelen’

Deskundigen vermoeden dat het ziekteverloop van Covid-19 nu vaak minder ernstig is omdat besmette personen minder virusdeeltjes hebben binnengekregen. Dat is het gevolg van alle coronamaatregelen die de afgelopen maanden zijn genomen, zoals afstand houden en mondkapjes dragen.

“De gemiddeld lagere infectiedosis is naar mijn idee echt een van de redenen waarom we de klinische ernst van de infectie zien verminderen”, zegt viroloog Louis Kroes van het LUMC tegen de Volkskrant. Het zou verklaren waarom de aantallen mensen in de ziekenhuizen en op de intensive cares tot nu toe lager zijn dan bij de eerste golf. Het virus zelf is de afgelopen maanden niet minder schadelijk geworden.

Experts vermoeden al sinds het begin van de pandemie dat lagere dosis van het virus leidt tot een minder ernstig ziekteverloop. Dat is meteen een van de redenen waarom mondkapjes al maanden worden aangeraden. Ook al houden de mondkapjes maar een deel van de virusdeeltjes tegen, dan nog betekent dat dat je minder ziek wordt.