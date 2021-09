Minderheidskabinet mislukt, kabinetsformatie nog steeds muurvast

Sinds de Tweede Kamerverkiezingen zijn er 195 dagen verstreken en nog altijd lukt het de formerende partijen niet om ook maar in de buurt van een werkbare regeringscoalitie te komen. Dinsdag flopte ook de poging van informateur Johan Remkes om met VVD, D66 en het almaar slinkende CDA een minderheidskabinet te vormen.

De NOS meldt vanachter de schermen waar de sfeer inmiddels tot een nulpunt is gedaald:

Zo klagen ze bij het CDA dat het met D66 ‘elke dag een ander liedje is‘ en dat Kaag wel zegt dat ze blokkades wil opheffen, maar dat haar eisen onduidelijk zijn. D66’ers richten in gesprekken met journalisten hun pijlen op informateur Remkes, die ‘warrig’ zou zijn geweest bij het leiden van de gesprekken.

Terug naar de tekentafel dus en daarom zijn woensdag de fractievoorzitters van VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Volt, SGP en Fractie Den Haan uitgenodigd bij Remkes om te spreken over “andere vormen van samenwerking en samenstelling”, zoals een extraparlementair kabinet, oftewel, een kabinet met ministers uit verschillende partijen waarvan de Kamerfracties niet bijvoorbaat steun verlenen aan het regeringsprogramma.

Onder de vorige informateur Mariëtte Hamer waren alle pogingen een meerderheidskabinet te vormen al gestrand, onder meer vanwege de weigering van VVD en CDA om met zowel GroenLinks als de PVV in zee te gaan en het buitensluiten van de ChristenUnie door D66. Die laatste blokkade is inmiddels opgeheven, maar vooralsnog vruchteloos. Remkes heeft een beroep op de voor woensdag uitgenodigde partijen gedaan om in gesprek te gaan “over de bereidheid, mogelijkheden en vormen van constructieve samenwerking”.