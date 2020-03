Minister Bruins onwel tijdens het debat over bestrijding coronavirus

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) is tijdens het debat over de coronacrisis onwel geworden. Kamervoorzitter Arib schorste daarop onmiddellijk het debat.

Bruins was juist bezig vragen van de oppositie te beantwoorden over de beschermingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld mondkapjes. Hij liet onder meer weten dat er een vorderingsbesluit klaarlag om mondkapjes te vorderen bij bedrijven, iets waar de SP eerder om had gevraagd. Bruins:

Het is superspannend om de Nederlandse zorg te blijven voorzien van voldoende beschermingsmiddelen. Omdat je weet dat er verschillende kapers op de kust zijn. Dat je wordt overboden, mensen worden bedreigd. We doen ons stinkende best, er wordt 24/7 aan gewerkt. Het goede nieuwe is dat er 140.000 mondkapjes beschikbaar zijn gekomen. Komende dagen komen enkele miljoenen mondkapjes beschikbaar.

Nadat minister Bruins ineenzakte stond hij vrijwel direct, met wat hulp, weer op. Hij verliet op eigen kracht de Kamer. Beeld vanaf 3:52:24.

Na afloop liet minister Bruins zelf via Twitter weten:

Dank voor al jullie steun voor zojuist. Ik had last van een flauwte door oververmoeidheid en intensieve weken. Inmiddels gaat het weer beter. Ik ga nu naar huis om vanavond uit te rusten, zodat ik morgen weer aan de slag kan om de #coronacrisis zo goed mogelijk te bestrijden.