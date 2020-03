Minister De Jonge in het nauw door conflict rond software IC-capaciteit

Bij de geplande uitrol van een nieuw softwaresysteem door het ministerie van Volksgezondheid waar minister Hugo de Jonge aan het roer staat, lijkt sprake van belangenverstrengeling. Dat blijkt uit een onthulling van de Volkskrant, die ook meldt dat de zorgpartijen en het ministerie van De Jonge lijnrecht tegenover elkaar staan.

Het gaat om een systeem genaamd 2Twenty4 dat bedoeld is om de beddencapaciteit in ziekenhuizen in kaart te brengen zolang de coronacrisis duurt. Een betaald systeem, terwijl er al twee kosteloze systemen in gebruik zijn. Het verschil is dat bij de twee reeds bestaande systemen ziekenhuizen zelf de beschikbaarheid van bedden invullen, waarbij het nieuwe systeem die informatie uit de bestaande databases trekt, maar zonder rekening te houden met factoren als beschikbaarheid van personeel. Daardoor levert het nieuwe systeem volgens zorgpartijen onbetrouwbare informatie, waar het ministerie vervolgens beleid op stoelt.

Er is nog een extra, fors kritiekpunt. Bij de uitrol van het nieuwe systeem komt vanuit het ministerie het nieuwe Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) om de hoek kijken, waarbij datadeskundige en adviseur Marcel de Jong betrokken is. Deze Marcel de Jong was ook betrokken bij de oprichting van 2Twnty4. Dat roept bij critici vragen op over mogelijke belangenverstrengeling. Maandagavond houdt het ministerie van Volksgezondheid crisisoverleg. Daarbij wordt vermoedelijk ook 2Twenty4, en de weerstand daartegen vanuit de zorgprofessionals, besproken.