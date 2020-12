Minister De Jonge: ‘Vaccineren misschien al mogelijk vanaf 4 januari’

Het is mogelijk al vanaf 4 januari mogelijk om gevaccineerd te worden tegen het coronavirus. Dat heeft minister De Jonge van Volksgezondheid dinsdag bekendgemaakt. Die mededeling volgde op het bericht van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) dat de vaccinontwikkelaars BioNTech/Pfizer en Moderna officieel een aanvraag tot markttoelating hebben gedaan.

De Jonge laat weten:

Het vaccin is nu binnen handbereik en daarmee staan we aan de vooravond van een nieuwe fase in deze crisis. Een fase van hoop en nieuw perspectief. Het is nu aan EMA om zorgvuldig zijn werk te doen. Wij zorgen ervoor dat we er klaar voor zijn zodra er groen licht komt. Mogelijk is dat dus al begin januari. Maar hier geldt ook een waarschuwing: dit is echt het meest gunstige scenario. EMA en de Europese Commissie zijn eerst aan zet. En veiligheid gaat voor snelheid”.

Het EMA gaat de vaccins samen met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordelen op onder andere veiligheid, kwaliteit en effectiviteit en hoopt uiterlijk 29 december een oordeel te kunnen vellen over de werking van het vaccin van Pfizer. Als dat positief uitvalt, kan nog voor de jaarwisseling besloten worden het middel toe te laten op de Europese markt.

Het ministerie van Volksgezondheid verwacht dat Pfizer deze maand ongeveer een miljoen doses van het vaccin aan Nederland kan leveren, daarmee kunnen ongeveer 450.000 mensen worden gevaccineerd. In het eerste kwartaal van 2021 zegt Pfizer nog eens 1,6 miljoen doses te kunnen leveren. Mocht het vaccin van Pfizer toch niet door de toetsing komen, is de hoop gevestigd op de andere leveranciers. Nederland heeft samen met de EU breed ingezet op de aankoop daarvan. Naast Pfizer en Moderna zijn er contracten met nog vier vaccinontwikkelaars. In het gunstigste geval worden deze allemaal goedgekeurd, wat betekent dat Nederland de beschikking krijgt over ruim 50 miljoen doses: goed voor 29 miljoen inentingen.