Minister: Frankrijk winnaar Eurovisie Songfestival als Italiaanse zanger drugs gebruikte

De Franse minister van Europese Zaken, Clément Beaune, die zaterdag in Rotterdam het Eurovisie Songfestival bijwoonde, stelt dat de Italiaanse inzending gediskwalificeerd moet worden als zanger Damiano David positief op drugs wordt getest. De Italiaan werd er op sociale media van beschuldigd dat hij live op tv cocaïne snoof tijdens de bekendmaking van de winnaar.

Heeft hij nu net bijna lijntje gesnoven op CAMERA hahahaha #Eurovision pic.twitter.com/zS4WerZyvh — Nieke Braet (@niekebraet) May 22, 2021

Anderen wijzen er nog eens op dat videobeelden, in tegenstelling tot wat ze suggereren, vaak niet de ware toedracht duidelijk maken.

De meeste maatschappelijke fenomenen zijn meerduidig en begrijp je pas goed als je ze langer en van verschillende kanten, op verschillende manieren, bekijkt. Mooi filmpje uit 1986 van de Guardian. pic.twitter.com/bJGqPr7OGc — Ruben van Gaalen (@rubenivangaalen) March 10, 2021

De zanger van de rockband Måneskin ontkent bij hoog en laag de beschuldiging, die gebaseerd is op een videobeeld waarop alleen te zien is dat hij zijn hoofd naar een tafelblad buigt. David stelt dat hij enkel scherven opraapte van een glas dat in de commotie was stukgevallen. Hij zegt zelfs in het geheel geen drugs te gebruiken en toonde zich bereid een drugstest te ondergaan om zijn onschuld te bewijzen.

Minister Beaune meent dat het niet zonder gevolgen kan blijven als die test positief uitvalt. “Ik denk dat er geen enkele twijfel mag blijven bestaan en dat totale transparantie noodzakelijk is. Als er een probleem is, dan volgen er sancties, waaronder mogelijk diskwalificatie. Ik wil geen slechte verliezer zijn maar voor wat betreft het beeld van de competitie kunnen we dergelijk gedrag niet toestaan.”

De Franse Barbara Pravi werd met haar chanson Voilà tweede met 499 punten tegen 524 punten voor Måneskin. De Italianen wonnen op het nippertje dankzij publieksstemmen. Het is 44 jaar geleden dat Frankrijk het songfestival won.

Pravi zelf voelt er niks voor om zo alsnog de titel in handen te krijgen. “Zij kregen zowel van de vakjury als het publiek de stemmen. Of ze drugs gebruiken of hun ondergoed binnenstebuiten dragen of wat dan ook, dat is niet mijn probleem.”