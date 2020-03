Minister: ‘Geen huisuitzettingen tijdens coronacrisis’

Vanwege de coronacrisis mag voorlopig niemand uit huis worden gezet en op straat belanden. Dat heeft minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) laten weten na overleg met verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen. Ook komt er een spoedwet om tijdelijke huurcontracten te verlengen tijdens de crisis.

De noodmaatregel is bekendgemaakt op de site van de Rijksoverheid. Daar valt in een statement te lezen dat het kabinet maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk mensen als gevolg van de coronacrisis in de financiële problemen komen. Voor huurders die ondanks de eerder genomen maatregelen toch in de problemen komen, is het de bedoeling dat verhuurders maatwerk leveren. Er worden in principe geen huisuitzettingen gedaan, tenzij daar “evidente redenen” voor zijn, zoals bijvoorbeeld criminele activiteiten of extreme overlast.

Vorige week werd door de Utrechtse Armoedecoalitie al opgeroepen tot deze maatregel, net als het stoppen met afsluiten van water en energie gedurende de crisis bij mensen die in geldproblemen raken. Zij wezen er ook op dat voor mensen in financiële moeilijkheden vrijwel geen hulpverlening ingeschakeld kan worden, als gevolg van de corona-maatregelen.

De woonpartijen die betrokken waren bij het overleg met de minister vertegenwoordigen ruim 80 procent van de huurhuizen in Nederland. Wanneer verhuurders die niet zijn aangesloten bij een organisatie toch besluiten over te gaan tot huisuitzetting, is een wettelijke maatregel om dit te verhinderen niet uitgesloten, zo laat de minister weten. Ook komt de minister met spoedwetgeving die het mogelijk maakt dat tijdelijk huurcontracten worden verlengd voor een tijdelijke periode. Nu kan een tijdelijk huurcontract alleen worden gestopt of omgezet in een vast contract. De spoedwet moet een oplossing bieden voor huurders die aan het einde van hun contractduur zitten, maar door de coronacrisis geen kans zien een andere woning te zoeken.

cc-foto: Roel Wijnants