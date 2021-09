Minister Ollongren buitenspel gezet bij benoeming omstreden CDA’er als burgemeester van Enschede

Demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) ligt op ramkoers met de Overijsselse commissaris van de Koning Andries Heidema (ChristenUnie). Die laatste heeft zonder de minister te raadplegen een waarnemend burgemeester van Enschede aangesteld, en niet zomaar iemand: Theo Bovens, de CDA’er die vroegtijdig het veld moest ruimen als waarnemend burgemeester van Limburg vanwege een reeks aan integriteitsaffaires waarnaar het onderzoek nog in volle gang is. Dat meldt NRC.

Hoewel Commissarissen van de Koning uiteindelijk over de aanstelling van een waarnemend burgemeester gaan, hebben zij een protocol waaraan zij zich dienen te houden. Dat omvat onder meer de tijdige informatieplicht richting de minister wanneer er een waarnemend burgemeester wordt aangesteld, “zodat zij daar ook nog een eigen afweging kan maken met het oog op haar rol en verantwoordelijkheden”. In het geval van bestuurlijk gevoelige situaties, zoals wanneer een omstreden figuur als Bovens is betrokken, is telefonisch overleg met de minister nodig.

Niet alleen verzuimde Heidema bovenstaande protocol na te leven, hij informeerde ook eerst nog de gemeenteraad over zijn benoeming en stuurde daarna pas, vlak voor hij nieuws op Twitter deelde, de minister niet meer dan een WhatsAppje.

Over de omstreden aanstelling van Bovens, schrijft Tubantia:

Bovens stapte in april op omdat hij niet langer het volledige vertrouwen had van de Limburgse staten. In de provincie werd Bovens verweten dat hij de staten niet juist heeft geïnformeerd en niet doortastend genoeg heeft gehandeld in een subsidieschandaal rond een oud-CDA-gedeputeerde Herman Vrehen. Die was directeur van landschapsbeheerder IKL die subsidie kreeg van de provincie, maar sluisde tonnen door naar zijn eigen bv’s. Bovens trad af en werd opgevolgd door de huidige kabinetsinformateur Johan Remkes. Het werd woensdagavond niet duidelijk of deze Limburgse voorgeschiedenis ter sprake is gekomen in het overleg tussen Heidema en de Enschedese fractievoorzitters.

Bovens blijft vermoedelijk zo’n vier maanden in functie. Voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 moet er een nieuwe burgemeester zijn geïnstalleerd. Daar zijn op dit moment zestien sollicitanten voor. Donderdagmiddag is in Venlo het formele afscheid van Bovens als commissaris van de Koning in Limburg, daar gouverneur geheten. Ollongren is wel uitgenodigd, maar niet aanwezig vanwege verplichtingen in Den Haag.