Minister Schouten dwingt olifant Buba rest van haar leven bij circus te blijven

De 45 jaar oude circusolifant Buba mag niet naar een olifantenreservaat in Frankrijk verplaatst worden om daar van een welverdiend pensioen te genieten. Dat heeft minister Carola Schouten (Natuur) besloten. Actievoerders voor dierenwelzijn wilden het dier overbrengen naar een speciaal opvangcentrum . De minister geeft daarmee gehoor aan het pleidooi van twee CDA-Kamerleden die koste wat kost wilden voorkomen dat het circusdier naar het opvangcentrum wordt overgebracht en daartoe een ‘ludieke’ motie indienden.

Buba mag volgens de wet al sinds 2015 niet meer optreden maar zal nu tot haar dood met het circus mee versleept worden. Het circus wil geen afstand doen van de olifant omdat het bedrijf er “te zeer aan gehecht” zou zijn. Volgens het circus zal Buba “van eenzaamheid sterven” als het dier niet meer bij het circus kan blijven. Eerder werd al een ontheffing tot 30 juni verleend.

Vraag is wie er voor het onderhoudskosten van de olifant gaat opdraaien. Het officieel in Duitsland gevestigde circus zegt die niet te kunnen betalen omdat er geen optredens zijn.

In Pakistan lukt het deze week wel om een olifant weg te halen uit 19e eeuwse leefomstandigheden. Met hulp van de Amerikaanse artieste Cher die het dier zelf op de hoogte stelde van het goede nieuws. De 38 jaar oude Kavaan, die eveneens in eenzaamheid zijn dagen sleet in een dierentuin, is na een succesvolle campagne van dierenactivisten overgebracht naar een reservaat in Cambodja.

