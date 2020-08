Minister Schouten trekt geplande veevoermaatregel weer in

De veevoermaatregel waar boeren al maanden tegen protesteren, gaat vermoedelijk van tafel. Dat meldt de NOS op basis van Haagse bronnen. De verwachting is dat minister Schouten het besluit woensdag officieel bekendmaakt.

Uit een onderzoek van de Wageningen Universiteit zou blijken dat de stikstofuitstoot als gevolg van minder eiwitrijk veevoer niet genoeg wordt verlaagd om de maatregel zinvol in te voeren. Schouten hoopte dat door de uitstoot in de landbouw te verlagen, er ruimte zou komen voor de bouwsector.

Van meet af aan werd er door boeren fel geprotesteerd tegen de geplande maatregel. Volgens hen zou een verlaging van eiwit in het voer schadelijk zijn voor de dieren. Vooral de extremistische Farmers Defence Force liet daarbij van zich horen. Zondag nog blokkeerden zij met trekkers het MediaPark in Hilversum waar de minister aanwezig was voor het programma Zomergasten, ook bleek uit een WhatsApp-groep dat de boeren Kamerleden thuis wilden lastigvallen. Vorige maand moest minister Schouten een werkbezoek in Zeeland voortijdig afbreken nadat boze boeren de locatie hadden achterhaald en de veiligheid van de minister niet langer gegarandeerd kon worden.