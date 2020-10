Minister Slob direct in quarantaine, medewerker blijkt besmet

Het Mediadebat in de Tweede Kamer maandag ogenblikkelijk gestopt, nadat een medewerker van verantwoordelijk minister Arie Slob (ChristenUnie, Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) positief getest is op het coronavirus.

In het debat werd onder meer de salariëring van presentatoren van de publieke omroep besproken, die in sommige gevallen hoger uitvalt dan de vastgelegde Balkenendenorm. Dit vanwege constructies waardoor de presentatoren functies combineren. Al vrij snel in het debat ging de inhoud niet per se meer over het wijzigen van de Mediawet.

Het gaat nu tussen Bosma en Baudet over het Faustisch element van de Europese ziel (dit debat gaat in theorie over de Mediawet). Kan iemand drank komen brengen? — Peter Kwint (@peterkwint) October 26, 2020

Twee minuten in het mediadebat en het gaat nu alweer over klimaathysterie, zwarte piet en anti-blankracisme. Dit wordt een lange maandag. #mediadebat — Nicole Temmink (@NicoleTemmink) October 26, 2020

Bosma en Baudet doen een wedstrijdje complotterisme over de omroepen bij het #mediadebat in uw tweede kamer en iedereen is nu dommer dan ervoor. — Zeeger Ernsting (@zeeger) October 26, 2020