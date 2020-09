Minister van Justitie Ferd Grapperhaus krijgt strafblad vanwege bruiloft

Ferd Grapperhaus krijgt alsnog een boete van 390 euro omdat hij op zijn bruiloft de coronaregels heeft overtreden. Dat betekent ook dat de minister van Justitie nu een strafblad heeft.

Op vorige maand gepubliceerde foto’s was te zien dat de minister tijdens zijn bruiloft onvoldoende afstand hield en handen schudde. Dat kwam hem op forse kritiek te staan omdat hij mensen die de regels tijdens feestjes overtreden, eerder asociaal had genoemd.

In een Kamerdebat ging de minister door het stof. “Ik heb mezelf verkeerd ingeschat: ik liet me meeslepen in de gebeurtenissen van die dag”, zei hij. “We hebben er thuis over gesproken en zeiden: hadden we het maar met zijn tweeën gedaan.”

De minister en zijn echtgenote maakten na alle commotie allebei 390 euro over naar het Rode Kruis. De bewindsman is niet van plan dat geld terug te vragen.