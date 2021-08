Minister Van Nieuwenhuizen stapt op, gaat energielobby leiden

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (VVD) heeft met onmiddellijke ingang ontslag genomen. Ze wordt voorzitter van Energie-Nederland. de branchevereniging van energiebedrijven. Van Nieuwenhuizen wordt opgevolgd door Barbara Visser (VVD), die tot vandaag staatssecretaris van Defensie was. De taken van Visser worden overgenomen door minister Ank Bijleveld. Energie-Nederland, waar vrijwel alle energiebedrijven bij zijn aangesloten, verklaart in een persbericht.

Het bestuur van Energie-Nederland is verheugd over de komst van Cora Nieuwenhuizen. Roger Miesen, vice-voorzitter Energie-Nederland: “De komende periode is cruciaal, er zijn belangrijke besluiten nodig om de klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050 te halen. Daarom zijn wij erg blij dat we een voorzitter hebben gevonden die met haar ervaring en daadkracht de komende essentiële fase in de energietransitie vanuit Energie-Nederland kan begeleiden.”

Vorige maand stapte de staatssecretaris van Infrastructuur, Stientje van Veldhoven, op om vicepresident/directeur Europa van het World Resources Institute te worden, een internationale organisatie voor duurzaamheid.

Van Nieuwenhuizen stelde twee jaar geleden nog dat ze geïnteresseerd was om Mark Rutte op te volgen. Inmiddels is ze wellicht tot de conclusie gekomen dat die nooit op zal stappen.

De echtgenoot van Van Nieuwenhuizen, Bert Wijbenga, sinds 2018 wethouder voor de VVD in Rotterdam, werd in juni aangewezen als de nieuwe burgemeester van Vlaardingen.

VVD-Kamerlid Helma Nepperus wil inmiddels een minderheidskabinet

En nu vertrekt minister Cora van Nieuwenhuizen omdat ze een nieuwe baan heeft. Maakt temeer weer duidelijk, graag tempo met de kabinetsformatie. En als het niet anders kan dan een minderheidskabinet. — helma nepperus (@helmanepperus) August 31, 2021

foto: Rijksoverheid / Martijn Beekman