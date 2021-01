Minister Volksgezondheid die kruidendrank tegen virus aanprees nu besmet met corona

Pavithra Wanniarachchi, de minister van Volksgezondheid in Sri Lanka, is positief getest op het coronavirus, meldt de BBC. De minister baarde de afgelopen tijd opzien omdat ze een kruidensiroop van een lokale medicijnman aanbeval als middel tegen besmetting met het virus. Ze zette haar advies kracht bij door de siroop publiekelijk in te nemen. De medicijnman beweerde dat hij de samenstelling van zijn wonderdrank, die onder meer nootmuskaat en honing bevat, had doorgekregen in een ‘visioen’. Het zou levenslange bescherming bieden, claimde de kwakzalver.

Artsen in Sri Lanka waarschuwden voor de oplichterij maar niettemin reisden duizenden mensen af naar het dorp van de alternatieve ‘genezer’ om het beweerde wondermiddel te bemachtigen. Wanniarachchi is de vierde minister van Sri Lanka die besmet raakt. Deze week nog werd een andere minister die ook al vertrouwde op het nepmiddeltje, positief getest. Net als andere landen kampt Sri Lanka met een stijging van het aantal besmettingen. Volgende week begint een vaccinatiecampagne met het AstraZeneca-vaccin.