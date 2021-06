Conservatieve minister weg om negeren coronaregels bij buitenechtelijke relatie

De Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock is opgestapt, nadat de schandaalkrant The Sun een foto had gepubliceerd waarop te zien was dat hij onvoldoende afstand hield van Gina Coladangelo, die een directiefunctie heeft op zijn ministerie. Hancock hield Coladangelo stevig vast en kuste haar. De foto dateert van 6 mei toen Hancock de Britten nog op het hart drukte om geen mensen van buiten hun huishouden te knuffelen. Hancock en Coladangelo zijn allebei getrouwd, maar niet met elkaar.

“Je kunt erg trots zijn op wat je hebt bereikt”, schrijft de Conservatieve premier Boris Johnson in een reactie op het ontslag aan Hancock. De loftuitingen staan op gespannen voet met de wijze waarop Johnson achter de schermen over zijn minister van Volksgezondheid sprak. Zo noemde de premier hem in een privébericht “totally fucking hopeless” (verdomd hopeloos). De Britse koningin noemde Hancock eerder deze week in een gesprek met Johnson een “arme man”.

De bewindsman kreeg de nodige kritiek, onder meer vanwege het grote aantal sterfgevallen in verzorgingstehuizen. Ook lag hij onder vuur omdat hij een miljoenenopdracht aan zijn oude buurman had verstrekt. Labour plaatste vorig jaar bovendien vraagtekens bij de benoeming van Coladangelo, een oude studievriendin van Hancock, op het ministerie van Volksgezondheid. De oppositiepartij vermoedde dat er sprake was van vriendjespolitiek.