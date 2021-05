Ministerie gaf Van Lienden miljoenen extra voor mondkapjes, waarom is onduidelijk

Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) van Hugo de Jonge heeft zeker 13 miljoen euro meer betaald voor de omstreden woekermondkapjesdeal met Sywert van Lienden, dan aanvankelijk de bedoeling was. Dat blijkt uit nieuw berichtgeving van de Volkskrant. Waarom het ministerie besloot voor de duurste optie te gaan, blijft schimmig.

Onlangs maakte de krant al bekend dat Van Lienden een contract met de overheid tekende voor 100,8 miljoen euro om mondkapjes vanuit China naar Nederland te importeren. Van Lienden die publiekelijk altijd volhield ‘om niet’ te werken en er dus niets aan over te houden, bleek uiteindelijk via een haastig opgezette bv te werken, waarmee hij waarschijnlijk miljoenen heeft verdiend. Nog altijd wil hij geen openheid van zaken geven.

Maar nu blijkt uit onderzoek van de krant dat er in het onderhandelingsproces meerdere deals op tafel hebben gelegen. VWS ging akkoord met een contract waarin ruim 13 miljoen euro meer moest worden betaald dan het contract dat even ervoor op tafel had gelegen. In het eerste voorstel kon Van Lienden mondkapjes leveren voor 2,20 euro per stuk. Een week later kwam er een nieuw voorstel, dat uiteindelijk werd getekend, voor 40 miljoen mondkapjes met een beduidend andere prijs: de helft voor 2,78 euro per stuk, de andere helft voor 2,26 euro.

In die tussenliggende week gebeurde er veel: Van Liendens non-profitorganisatie botste met LCH, de inkooporganisatie die namens de overheid de aanvoer van beschermingsmateriaal coördineerde. Van Lienden die daarop via de (sociale) media frontaal de aanval op de overheid, onder meer gesteund door prins Constantijn – betrokken bij de organisatie van Van Lienden en nog steeds vurig verdediger van de ondernemer. En Van Lienden die in plaats van een non-profit plots namens een haastig opgerichte BV met de overheid in zee ging en dus winst mocht maken.

De Volkskrant schrijft:

Over de vraag waarom het ministerie in april geen gebruikmaakte van het veel goedkopere non-profitaanbod van Van Lienden, moet het departement dinsdag de hele dag nadenken. Een woordvoerder laat uiteindelijk weten dat er ‘verschillende voorstellen’ zijn gedaan en dat daar goed naar is gekeken. Meer uitleg blijft uit.

De werkelijke kosten die VWS heeft gemaakt, liggen overigens nog veel hoger dan de 100,8 miljoen euro die is overgemaakt naar Sywert van Lienden en zijn compagnons. Toen hij nog vanuit een non-profitorganisatie onderhandelde, waren de transport- en distributiekosten in China en Nederland meegenomen in de prijs. In de uiteindelijke deal nam de overheid die kosten volledig voor haar rekening.

Uit de reconstructie van de Volkskrant blijkt dat de overheid tot op het hoogste niveau betrokken is geweest bij de miljoenendeal met Van Lienden. Niet alleen zat Van Lienden aan tafel met toenmalig minister voor Medische Zaken Martin van Rijn en secretaris-generaal Bas van den Dungen van Financiën zelf. Nadat Van Lienden op twitter kritiek kreeg van een VVD-woordvoerder, hintte die eerste erop dat ook demissionair premier Mark Rutte op de hoogte was.

De mondkapjes zijn overigens niet gebruikt. In de door Van Lienden geleverde mondkapjes bleek grafeen te zitten, wat door het RIVM als ‘onacceptabel gezondheidsrisico’ werd bestempeld. Daarnaast is er een enorm overschot aan beschermend materiaal, waardoor het meeste nog altijd op de plank ligt in een magazijn.

