Ministerie VWS doet dure mondkapjes tegen dumpprijzen over aan handige handelaren

Het ministerie van Volksgezondheid dumpt miljoenen mondkapjes, die aan het begin van de coronacrisis voor veel geld zijn ingeslagen, bij buitenlandse handelaren. Zij verkopen de mondkapjes weer in Nederland terwijl ze al met Nederlands belastinggeld waren bekostigd. Burgers en instellingen betalen zo in feite twee keer voor de mondkapjes. De winst vloeit in de zakken van de buitenlandse handelaren.

De helft van de 700 miljoen mondkapjes die in de noodvoorraad van het ministerie van VWS zitten raakt volgend jaar over de datum. Ze worden niet uitgedeeld aan de zorg, maar verkocht aan het buitenland voor bodemprijzen. #Nieuwsuur pic.twitter.com/eqhXnfr5P0 — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) December 10, 2021

Nieuwsuur onthult de bizarre praktijk. Het kabinet wil de mondkapjes die tegen de houdbaarheidsdatum aan zitten niet goedkoop of gratis ter beschikking stellen aan de Nederlandse zorg omdat dan “de markt verstoord wordt”. Die markt vraagt ziekenhuizen 5 euro voor 50 maskers. Het ministerie verkoopt de mondkapjes volgens Nieuwsuur voor 64 cent per 50 stuks aan groothandelaren in het buitenland. Dat bedrag wordt ontkend maar het ministerie weigert duidelijk te maken tegen welke prijs ze dan wel verkocht worden.

Het ministerie houdt sinds het begin van de coronacrisis een noodvoorraad aan van ongeveer 700 miljoen mondkapjes. 300 miljoen daarvan dreigen volgend jaar over de datum te raken. Daarom probeert het ministerie daar nu vanaf te komen. Een van de leveranciers die aan het begin van de coronacrisis mondkapjes verkocht aan het ministerie, is de Mondmaskerfabriek. In 2020 leverde zij 48 miljoen chirurgische mondmaskers aan voor een prijs van 15 tot 30 euro per doos van vijftig, zeggen eigenaren Fleur Bakker en Johan Blom. 26 miljoen van deze kapjes heeft het ministerie nu doorverkocht aan het bedrijf Baltic Masks in Litouwen, bevestigt zowel het ministerie als het Litouwse bedrijf. In totaal zijn er 161 miljoen mondkapjes aan het buitenland verkocht, laat het ministerie weten. De Mondmaskerfabriek hoort van verschillende buitenlandse opkopers dat zij de kapjes voor 64 cent per doos van vijftig van het ministerie overkopen. Baltic Masks wil zelf niet kwijt hoeveel het voor de mondmaskers heeft betaald, maar spreekt van “a really good price”.

Nieuwsuur bericht ook dat het niet eens noodzakelijk is de mondkapjes verkocht worden. Een Nederlands bedrijf heeft een techniek beschikbaar om de levensduur te verlengen. Het ministerie erkent dat de techniek werkt maar wil er geen gebruik van maken.