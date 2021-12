Ministeries: onderzoek vaccinatieplicht

Ambtenaren van de ministeries van Financiën, Economische Zaken en Klimaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid willen dat er onderzoek wordt gedaan naar een vaccinatieplicht. De NOS meldt:

Het verhogen van de immuniteit via vaccinatie inclusief boosters blijft volgens de drie ministeries de “structurele uitweg” uit de crisis. Daarmee kan overbelasting van de zorg worden voorkomen en zijn er minder vrijheidsbeperkende maatregelen nodig. Daarom adviseren de ambtenaren op korte termijn de voor- en nadelen van een prikplicht te laten onderzoeken.

Het is nog onduidelijk of het kabinet opdracht zal geven tot een onderzoek. De ChristenUnie, die ook weer terugkeert in Rutte-IV, is tegen een vaccinatieplicht. Van oudsher maakt een deel van de orthodoxe christenen bezwaar tegen verplichte inentingen.

Nederland kende niettemin lange tijd een vaccinatieplicht. Vanaf 1823 moesten kinderen een ‘pokkenbriefje’ kunnen overleggen als ze naar school gingen. Toen deze vaccinatieverplichting werd afgeschaft, schoten de besmettingscijfers weer omhoog: tussen 1871 en 1873 overleden er zeker 23.000 Nederlanders aan de pokken. Daarop werd het pokkenbriefje weer ingevoerd, schreef dagblad Trouw in 2013.

Toen het kabinet-Pierson aan het begin van de twintigste eeuw de leerplicht invoerde, steeg de vaccinatiegraad tot voorheen ongekende hoogten. Het laatste woord was echter aan de (orthodoxe) protestanten. Zij bedongen in 1928 een uitzondering voor gewetensbezwaarden: ouders die de prik niet konden rijmen met hun geloof mochten hun kind aan de vaccinatie onttrekken. Uiteindelijk schafte Den Haag de verplichte pokkenvaccinatie in 1976 af. De ziekte was toen zo goed als verdwenen.

Eerder dit jaar bepaalde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg dat een vaccinatieplicht niet in strijd hoeft te zijn met de mensenrechtenwetgeving. Het Hof deed die uitspraak in een zaak die was aangespannen door Tsjechische gezinnen die waren beboet omdat ze hun kinderen niet wilden inenten.