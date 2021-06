Ministers boos op koning Willem-Alexander die lak heeft aan coronaregels

Koning Willem-Alexander heeft donderdag een flinke voorsprong op de verdere versoepeling van de coronamaatregelen genomen, door bij zijn bezoek aan de ‘Oranjestraat’ in de Den Haag eigenlijk gewoon alle nog steeds geldende maatregelen overboord te gooien. De koning wandelde over de compleet in oranje gehulde Haagse Marktweg zonder mondkapje, hield geen enkele afstand en schudde vrijelijk handen van bewoners. Vanuit het demissionaire kabinet wordt met afkeuring gereageerd op het gedrag van de koning.

De koning bracht een bezoek aan ‘de mooiste Oranjestraat van Nederland’ in het gezelschap van de Haagse burgemeester Jan van Zanen. Die zegt dat er wel degelijk een poging gewaagd is de regels na te leven, maar dat dit door de toestroom van mensen simpelweg niet gelukt is.

Demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus laat weten dat de regels voor iedereen gelden en dat daarin geen uitzondering wordt gemaakt voor leden van het koningshuis. Zelf ondervond Grapperhaus al eens dat er ook geen uitzondering is voor leden van het kabinet, nadat hij op zijn eigen bruiloft ook alle coronaregels aan zijn laars lapte. Dat bleef voor de minister uiteindelijk zonder gevolgen. Ook demissionair minister van Medische Zorg Tamara van Ark kraakt een harde noot over de koning. Ze zegt te snappen dat er veel enthousiasme was tijdens zijn bezoek, maar ‘de regels zijn er niet voor niets’ en die gelden volgens Van Ark voor iedereen.

Al sinds het begin van de coronapandemie laat koning Willem-Alexander zien zich slecht in de situatie in het land te kunnen inleven. Zo hield hij tijdens een vakantie in Griekenland op het hoogtepunt van de crisis ook al geen afstand tijdens een fotomoment met een ober en moest hij haastig terugkeren van een andere vakantie die hij en zijn gezin namen toen de rest van het land net een reisverbod opgelegd hadden gekregen. Ook dacht de koning dat het een goed idee was om in de coronacrisis een miljoenenjacht aan te schaffen, juist op een moment dat veel Nederlanders als gevolg van de crisis moeite hadden financieel het hoofd boven water te houden.